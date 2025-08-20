Restricción vehicular: ¿Qué autos que no pueden circular en Santiago este jueves 21 de agosto?

Por: CNN Chile 20 de Agosto de 2025

Quienes no cumplan con la restricción arriesgan multas que van desde 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Revisa los detalles.

Santiago nuevamente despierta este jueves bajo una restricción vehicular. Esta medida se aplica habitualmente durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente. La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 21 de agosto?

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 2-3

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 4-5-6-7

Motocicletas y similares de años anteriores al 2002: 4-5-6-7

Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: 2-3

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde: 4-5-6-7

Vehículos de transporte de carga sin sello verde: 4-5-6-7

¿Cuáles son multas por circular durante la restricción vehicular?

Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $65.000 a los $97.500.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

¿Hasta cuándo regirá la restricción vehicular?